المعسكر الصهيوني يتفوق على الليكود ونتنياهو رئيسا للحكومة

أظهر استطلاع للرأي، أن « المعسكر الصهيوني » يتفوق على « الليكود »، في حين تكون القائمة المشتركة (العربية) القوة الثالثة، بينما قالت غالبية المستطلعين إن بنيامين نتنياهو سيكون رئيس الحكومة القادم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد « مدغام » للقناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، ونشر مساء اليوم الاثنين، يحصل الليكود على 24 مقعدا، في حين يحصل « المعسكر الصهيوني » على 25 مقعدا.

ويبين الاستطلاع أن القائمة المشتركة تحصل على 12 مقعدا، وبذلك تكون القوة الثالثة في الكنيست. ويحصل « البيت اليهودي » و« يش عتيد » على 11 مقعدا لكل منهما.

كما يحصل حزب « كولانو » برئاسة موشي كحلون، و« يسرائيل بيتينو » على 7 مقاعد لكل منهما. وتحصل قائمة « شاس » على 6 مقاعد، بينما تحصل كل من « ميرتس » و« ياحاد » على 5 مقاعد لكل منهما.

إلى ذلك، قال 51% من المشاركين في الاستطلاع أن بنيامين نتنياهو هو المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 28% إن يتسحاك هرتسوغ هو الأنسب، في حين قال 12% إن إيا منهما ليس مناسبا للمنصب.

وردا على سؤال من سيكون رئيس الحكومة القادم، بغض النظر عن الموقف الشخصي، قال 67% من المستطلعين إن نتنياهو هو رئيس الحكومة القادم، في حين قال 17% إن هرتسوغ هو رئيس الحكومة القادم، وقال 16% إنهم لا يعرفون.