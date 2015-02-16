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$15.000 .. مطلب أحد الأندية الغزية مقابل الاستغناء عن لاعب!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:58 - 16 فبراير 2015
ميسرة البواب لاعب نادي الهلال ميسرة البواب لاعب نادي الهلال
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وضع نادي الهلال مبلغ  15 ألف دولار لمنح اللاعب ميسرة البواب كتاب الاستغناء الذي يمنحه  فرصة الانتقال واللعب لأي نادي أخر.

ويعتب نادي شباب رفح « الزعيم » أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، لكن المغالاة المفرطة في قيمة اللاعب تحول دون انتقال اللاعب لصفوفه.

ويعد ميسرة البواب من أبرز المدافعين على الساحة الفلسطينية, حيث يتميز بالطول الفارع والتسديدات القوية، حيث تم استدعائه سابقا لصفوف المنتخب الوطني لكرة قدم الشواطئ

ويبدو أن الهلال وضع شروط تعجيزية للأندية الراغبة بضم اللاعب كون المبلغ المطروح لا يمكن لأي نادي بحال من الأحوال أن يدفعه مقابل لاعب واحد في ظل الضائقة المالية الصعبة التي تعصف بالأندية .

يشار إلى أن البواب لم يشارك مع الهلال منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب الخلاف الدائر بينه وبين إدارة النادي .

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