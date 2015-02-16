« الشؤون المدنية » تعلن عن سلسلة من التسهيلات لأهالي قطاع غزة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على سلسلة من التسهيلات للمواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأكدت الهيئة في بيان لها أن « تلك الإنجازات تأتي في إطار الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للشؤون المدنية بتعليمات من الوزير حسين الشيخ من أجل التخفيف على حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة ».

وأشارت الهيئة أن من ضمن التسهيلات:

1 – السماح بإدخال 45 جرار زراعي للقطاع.

2- الموافقة على استصدار 450 بطاقة BMC لكبار التجار.

3- خروج 120 حالة مرضية يوميا من المواطنين إلى مستشفيات الضفة وإسرائيل بدل 80 حالة.

4 – خروج 800 تاجر يوميا إلى الضفة الغربية وإسرائيل بدل من 400 تاجر يوميا.

5 – زيادة حصة تصاريح التجار من 3000 تصريح شهريا إلى 5000.

6 – السماح بخروج الطلاب إلى الأردن عبر من حاجز بيت حانون ( ايرز ) باتجاه جسر الكرامة (اللنبي).

7 – الموافقة على خروج 50 طالبا من قطاع غزة بإتجاه جامعات الضفة الغربية عبر بيت حانون ( ايرز ).

8 – سيسمح ببيع الخضار في إسرائيل وستعلن الهيئة عن ذلك لاحقا بالكميات والاصناف.