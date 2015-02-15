إسرائيل تشكل هيئة حكومية لحماية الفضاء الالكتروني من القرصنة

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على إنشاء « سلطة وطنية لحماية الفضاء الالكتروني في اسرائيل »، بعد تكرار عمليات القرصنة على المواقع الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم إنه « صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد خلال جلسته الاسبوعية اليوم على إقامة سلطة وطنية لحماية الفضاء الالكتروني في إسرائيل ».

وأضافت الإذاعة « ستخضع السلطة الجديدة لهيئة الفضاء الالكتروني الوطنية ، حيث ستتولى حماية الشبكات الالكترونية من أعمال القرصنة بالتعاون مع شركات خصوصية وخبراء أكاديميين، وستعمل أيضا على تدريب القوى البشرية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ».

وأشارت الإذاعة « ستستكمل عملية إقامة السلطة الجديدة في غضون ثلاث سنوات »، دون أن توضح آلية عملها أو طبيعته.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الخطوة تأتي للمساهمة في حماية المواقع الإسرائيلية من هجمات القراصنة.

وكانت مواقع الكترونية إسرائيلية قد تعرضت خلال العام الماضي لهجمات كثيرة من قراصنة مساندين للشعب الفلسطيني. واعترف نتنياهو في تصريح له العام الماضي لتعرض إسرائيل لهجمات كثيرة من قبل قراصنة الكترونيين معاديين لإسرائيل .

وقال رئيس هيئة الفضاء الالكتروني الوطنية افياتار متانيا في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية إن « الاعتداءات في مجال الفضاء الالكتروني وأعمال سرقة المعلومات في أنحاء العالم تلحق أضرارا تقدر بمئات مليارات الدولارات فضلا عن الخطر الأمني الذي تشكله ».