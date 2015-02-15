هرتسوغ: نتنياهو لن يتمكّن من تشكيل الحكومة وأنا رئيس الوزراء القادم

عبّر رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ خلال لقاء صحفي عن « رغبته بالفوز في الانتخابات العشرين للكنيست » معتبرًا أنّه « أثبت قدراته السياسيّة، وأنّ الإئتلاف مع تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة سيحقّق الانقلاب ».

وقال هرتسوغ: « من حق درعي (زعيم حزب شاس) التصريح بأنّه سينضم الى الإئتلاف الحكومي مع نتنياهو مستقبلًا إلا أنّني سأشكّل الحكومة القادمة في حال حصلت قائمتنا على مقعد واحد زيادة على عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الليكود ».

وشدّد زعيم حزب العمل قائلًا: « لا يوجد لدى نتنياهو إئتلاف واضح. أنا رئيس الوزراء القادم. أومن بذلك وأثبتت أنّني قادر على القيام بإئتلافات سياسيّة ».

ورفض هرتسوغ التعليق على سؤال فيما اذا كان سيقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنيّة مع نتنياهو، وأشار بالقول: « ليست لديّ أيّة تفاهمات مع نتنياهو. نتنياهو عبارة عن فشل 6 سنوات ». وعلّق على تصريحات وزير الخارجيّة وزعيم حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان الذي أشار بأنّ نتنياهو وهرتسوغ يخططان للجلوس معًا في حكومة واحدة: « لا أريد الجلوس مع نتنياهو ».