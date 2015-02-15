10 سجانين يعتدون بالضرب المبرح على الأسير المجاهد ذياب

تعرض الأسير المجاهد بلال ذياب أثناء نقله إلى المحكمة الشهر الماضي إلى الاعتداء الغاشم من قبل 10 سجانين إسرائيليين.

ووفقاً لما نقلته محامية نادي الأسير عن الأسير ذياب، خلال زيارة له في سجن « جلبوع » فقد تعرض ذياب بتاريخ 21-1 لاعتداء على يد عشرة سجانين، أثناء عملية نقله إلى المحكمة.

وذكر الأسير ذياب للمحامية، أن السجانين أجبروه على خلع بعض من ملابسه بعد الاعتداء عليه رغم برودة الطقس والآلام التي يعانيها في قدمه وظهره جراء اعتداء سابق تعرض له أثناء اعتقاله قبل نحو 6 شهور.

يذكر أن ذياب كان قد أعتقل سابقا اعتقالاً إدارياً وكان أحد الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وله أسيرين شقيقين وهما بسام وعزام ذياب.

يشار إلى أن الأسير المجاهد بلال ذياب احد كوادر حركة الجهاد الإسلامي واحد ابرز رموز معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري.