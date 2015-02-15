نادي الأسير: استمرار معاناة الأسير ردّاد من نزيف الأمعاء

قال نادي الأسير اليوم الأحد أن الأسير معتصم ردّاد لا يزال يعاني من نزيف حادّ في الأمعاء منذ عدّة سنوات.

ولفت محامي نادي الأسير الذي زاره في « عيادة سجن الرملة »، إلى أن معاناة الأسير ردّاد بدأت بالتهاب في الأمعاء منذ اعتقاله عام 2006، إلى أن تفاقم وضعه الصحي جرّاء الإهمال الطبي الذي تعرّض له في سجون الاحتلال، مما أدى إلى استئصال جزء كبير من أمعائه، وهو بانتظار أن يتم استئصال جزء آخر منها.

وأضاف المحامي بأن الأسير يعاني أيضاً من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في عدد نبضات القلب ودوخان مستمرّ وصعوبة في التنفس، علاوة على مرض في الأعصاب.

ونقل المحامي عن الأسير ردّاد أنه « يعاني من آلام حادّة، لا تمكّنه من النوم سوى ساعات معدودة. »

يذكر أن الأسير ردّاد، (33 عاماً)، من قرية صيدا في طولكرم، وهو معتقل منذ تاريخ 12 يناير 2006، وتعرّض خلال اعتقاله لإصابات بليغة، وحكم عليه بالسّجن لـ(20 عاماً).