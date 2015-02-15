مقتل دنماركي أخر في هجوم مسلح ثانٍ في كوبنهاجن

توفي مدني متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس في إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد قرب الكنيس الرئيسي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وأسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين بجروح، كما أعلنت الشرطة الدنماركية.

وأوضحت الشرطة أنها لم تتأكد حتى الآن مما إذا كان هذا الحادث مرتبطا بالهجوم المسلح الآخر الذي وقع عصر أمس السبت في العاصمة، وأسفر عن قتيل وثلاثة جرحى واستهدف مركزا ثقافيا كان يستضيف جلسة نقاش حول الإسلام وحرية التعبير شارك فيها خصوصا رسام الكاريكاتور السويدي لارس فيلكس الذي سبق وان نشر رسما مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.