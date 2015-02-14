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مصادر: السلطة تقطع رواتب عدد جديد من موظفيها بغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:32 - 14 فبراير 2015
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أكدت مصادر مختلفة أنّ قرارًا جديدًا اتخذته اللجنة الأمنية في السلطة الفلسطينية بترقين قيد عدد من المتقاعدين وكذلك 7 من المنتمين لكتائب الأقصى - نضال العامودي، والتي تعمل بقطاع غزة وعدد آخر، وصل الإجمالي إلى 25 شخص بقرار من الرئيس عباس.

وكشفت مصادر مطلعه أن اللجنة الأمنية في السلطة الفلسطينية قررت قطع رواتب 25 موظف الشهر الحالي من ضمنهم متقاعدين تمت إعادتهم للخدمة وبعدها تم ترقين قيودهم.

ويأتي القرار الجديد بعد قطع رواتب 219 عسكري الشهر الماضي بتهم « التجنح » وعدم الانضباط العسكري والتظاهر ضد الشرعية الفلسطينية ومناصرة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر أن لجنة الضباط المنوط بها دراسة ملفات المقطوعة رواتبهم سوف تجتمع في شهر أبريل القادم « لتقييم مدى التزام المقطوعة رواتبهم بقرارات الشرعية »، مؤكدة أن عدد من العسكريين الذين تم قطع رواتبهم في غزة وقعوا على تعهد في مكتب الدكتور زكريا الآغا بالالتزام بالشرعية، فيما رفض آخرون التوقيع على التعهد مؤكدين ضرورة عدم الربط بين القضيتين.

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