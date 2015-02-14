ثمانية عشر أسيرًا يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثمانية عشر أسيرًا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة دخلوا منذ الثاني عشر من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم:

الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي من مخيم بلاطة في مدينة نابلس (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات بالإضافة إلى 50 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير محمود عطيه حسن صالح كليبي من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

ومن مدينة الخليل/ الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيمونى (28 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008 وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعترى (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008 وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير رومل كامل عثمان العطاونه المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عوض غالب رمضان السلطان من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ومعتقل منذ عام 2010 وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير أديب احمد عبد الله أبو الرب (43 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير جلال حسام عاهد فقية (35 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير حازم فاروق فهيم حسنين (34 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 11 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير عوض زكي محمد الصعيدي (37 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير أسامة فيصل عزات عبيد (30 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير تامر خالد ساري حمايل (27 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن سبعة أعوام ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

من جنين/ الأسير مجدي حسين فايق سباعنة (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير مهند احمد نامق جرادات (34 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير محمد محمود محمد فريحات (35 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل عام 1996، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إياد محمود سليم أبو هاشم (39 عامًا) من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل عام 1997، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إيهاب عبد المنعم فايز مسعود (42 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل عام 2001، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود محمد علي محمد من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.