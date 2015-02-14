إعلان مهم للمواطنين المسجلين للسفر عبر معبر رفح

دعت هيئة المعابر والحدود بغزة، اليوم السبت، جميع المواطنين اللذين سجلوا أسماءهم أو تقدموا بطلبات سفر حتى تاريخ 12/2/2015، إلى تدقيق بياناتهم ومعرفة نتائج طلباتهم على موقع وزارة الداخلية من خلال الخدمات الالكترونية ومن ثم الاستعلام من خلال حساب التسجيل الموحد.

كما دعت المواطنين الذين لديهم ملاحظات على بياناتهم مراجعة دائرة السفر في مكتب أبو خضرة يومي الأحد والاثنين الموافقين 15، 16/2/2015.

وبخصوص المواطنين الذين كانوا مسجلين قبل فتح المعبر بتاريخ 20/1/2015 ولم يؤكدوا تسجيلهم، فدعتهم الهيئة لضرورة تأكيد التسجيل حتى تاريخ 16 فبراير، كي لا يفقدوا حقهم في السفر.

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن طباعة تذاكر السفر لاحقاً عن طريق الإنترنت, حيث سيتم ترتيب الأرقام التسلسلية لفئة الإقامات حسب تاريخ انتهاء الإقامة وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.