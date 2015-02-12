الاحتلال يعتقل تاجر غزي على معبر ايرز ليرتفع عدد التجار المتعلقين الى 8

قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت تاجرا فلسطينيا على معبر « إيرز-بيت حانون »، شمالي قطاع غزة، بعد يومين من اعتقال تاجر آخر، على ذات المعبر.

وقال ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر بغزة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس (الأربعاء) التاجر الفلسطيني « سامي شحيبر »، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية).

وأضاف أبو صبحة، إن القوات الإسرائيلية تقوم بين الفينة والأخرى باعتقال الفلسطينيين، من التجار والمرضى، وغيرهم ممن يتنقلون عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد اعتقلت الثلاثاء الماضي، تاجرا آخرا، على ذات المعبر يدعى « حسام نور الدين »، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية).