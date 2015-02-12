ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الثاني خلال يومين، حيث اعتقلت الثلاثاء الماضي، تاجرا آخرا، ليصل عدد التجار المعتقلين إلى ثمانية.

الاحتلال يعتقل تاجر غزي على معبر ايرز ليرتفع عدد التجار المتعلقين الى 8

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:11 - 12 فبراير 2015
معبر بيت حانون معبر بيت حانون
مشاركة

قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت تاجرا فلسطينيا على معبر « إيرز-بيت حانون »، شمالي قطاع غزة، بعد يومين من اعتقال تاجر آخر، على ذات المعبر.

وقال ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر بغزة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس (الأربعاء) التاجر الفلسطيني « سامي شحيبر »، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية).

وأضاف أبو صبحة، إن القوات الإسرائيلية تقوم بين الفينة والأخرى باعتقال الفلسطينيين، من التجار والمرضى، وغيرهم ممن يتنقلون عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

 وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد اعتقلت الثلاثاء الماضي، تاجرا آخرا، على ذات المعبر يدعى « حسام نور الدين »، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية).

 

متعلقات