غوغل تضيف « تفاصيل طبية » لمحركها البحثي

أعلنت شركة غوغل أنها ستضيف بعض التفاصيل من شأنها أن تتيح لمستخدمي محرك البحث، الذين يبحثون عن مواضيع متعلقة بالصحة، فرصة إيجاد تفاصيل صحية ذات صلة ببحثهم على صفحة البحث.

وقالت غوغل في منشور على مدونتها أنه إذا بحث مستخدم عن موضوع مثل « التهاب الملتحمة » فستعرض له الصفحة تفاصيل مثل أعراض المرض وطريقة علاجه وعامل السن وما إذا كانت الحالة ناقلة للعدوى.

أشارت غوغل إلى أنها تعاونت مع أطباء مختصين على تصنيف البيانات التي اختبر دقتها فريقها الطبي وأطباء مستقلون.

رغم كل ذلك حذرت الشركة من اعتبار نتائج البحث نصيحة طبية نهائية يجب الأخذ بها.

وذكرت الشركة أن واحدا من بين كل عشرين بحثا على موقع غوغل يرتبط بمواضيع متعلقة بالصحة.