ليبرمان: حنين زعبي مكانها السجن وليس الكنيست

استبق وزير خارجية الاحتلال زعيم حزب « اسرائيل بيتنا » لجنة الانتخابات المركزية التي ستبت الخميس في ترشح حنين زعبي للكنيست الاسرائيلي، بالقول بأن مكان حنين زعبي هو السجن وليس الكنيست وفقا لما نشره اليوم الاربعاء موقع القناة العبرية السابعة.

وأضاف ليبرمان بأن المكان الطبيعي لمن يخون « الدولة » ويحرض على قتل اليهود هو السجن وليس الكنيست الاسرائيلي، داعيا المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين الى دعم الالتماس بشطب حنين زعبي من القائمة العربية الموحدة، بعد تسرب أنباء بأن المستشار القانوني لن يؤيد شطب حنين زعبي من القائمة.

وأضاف ليبرمان بأنه يتوجب احترام موقف المحكمة العليا وما ورد في قرار القاضية مريام نوار، والتي صادقت على قرار الكنيست بابعاد حنين زعبي عن جلسات الكنيست لمدة 6 شهور، معتبرة ما صدر عنها من تصريحات على خلفية خطف وقتل المستوطنين الثلاث هي تحريض على القتل، وطالب ليبرمان من المستشار القانوني أخد ما ورد في هذا القرار بعين الاعتبار في موقفه من ترشح حنين زعبي للكنيست الاسرائيلي.