محكمة الاحتلال تصدر حكماً بحق الأسيرة فداء الشيباني وغرامة مالية عالية

أكدت مؤسسة « مهجة القدس » للشهداء والأسرى اليومـ، أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكماً جائراً بحق الأسيرة فداء حسني محمود الشيباني (37 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يقضي بالاكتفاء بمدة اعتقالها البالغة تسعة شهور وغرامة مالية عالية جداً بمبلغ ثمانون ألف شيكل أو السجن ثلاثون شهراً.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد داهمت منزلها بتاريخ 12/05/2014 وقامت باعتقالها ونقلها إلى مركز تحقيق الجلمة دون معرفة الأسباب، وبعد اعتقالها قامت مصلحة سجون العدو الصهيوني بنقل زوجها الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني من سجن ايشل إلى مركز تحقيق الجلمة للتحقيق معه أيضاً على خلفية تقديم خدمات هو وزوجته لإخوانه الأسرى داخل السجون الصهيونية.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد الشيباني (42 عاماً) متزوج من الأسيرة فداء الشيباني ولديه منها ولدان واعتقل من قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 27/07/2003، وحكم عليه من محاكم الاحتلال بالسجن المؤبد ثلاث مرات بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ومقاومة الاحتلال وتجهيز عمليات استشهادية