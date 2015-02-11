فيسبوكيون: « منخفض شام » مناسب لكل من يعشق تراب غزة

« لا يترك الغزيون أي مناسبة أو حادثة إلا ويضعون بصمتهم فيها على »الفيسبوك« حتى لو كانت تتعلق بالمسائل الشخصية (أحوال الزواج – الميراث – المواقف اليومية – الأوضاع السياسية) وكان أخرها ما يتعلق بالأسماء التي تطلق على المنخفضات الجوية والعواصف التي تضرب الأراضي الفلسطينية »

وقد كان لمنخفض هدى الماضي تعليقاته الخاصة به والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة.. حتى جاء منخفض « شام » الذي بدء يضرب الأراضي الفلسطينية منذ أمس الثلاثاء بعواصف رملية شديدة وأمطار وثلوج ستتساقط غداً الخميس على المرتفعات« .

»شام« يتميز عن المنخفض السابق »هدى« بعواصفه الرملية المغبرة والتي منعت الرؤية بشكل جيد في المناطق الفلسطينية كافة ما دفع الغزيين يعلقون ساخرين بالقول: »المنخفض شام : هو عملية انتقال الأتربة من الشوارع إلى المنازل ..وراح تكمل لو مطرت«

وعلق أخر بلهجة مصرية: »الجو النهاردة مناسب لكل واحد عاشق تراب غزة بس يفتح فمه« .

فيما علقت أُخرى » الجو برعاية.. هات خبزتك وزيتك وغمّس دُقّة !! أي والله حاسة انو الجو لو مطّر هتنقلب الدار شوربة عدس!!« .

التعليقات امتزجت بالسخرية على الأوضاع السياسية وقال أحدهم: »وطن أشبعناه خيبات.. يحق له أن يشبعنا « غبارا ».

كما أن التعليقات مالت إلى الوطنية بالقول: « هذا الجو هو المعنى الحقيقي لجملة »بتنفس ترابك يا وطني« .

وقد تطرقت التعليقات إلى الدعوة للمرابطين والمجاهدين بان يثبتهم الله على الحدود وطالب أحدهم بقوله: »في هذه الأجواء العاصفة والباردة.. لا تنسوا مـن يتـلحفون البـرد والصقيع مـن أجـلكم المرابـطين في سـبيل الله« .

قال أحد المعلقين: »عزيزتي الفتاة الغزاوية .. استعدي لأكبر عملية مناورة تقشيط وتنظيف في البيت بعد العاصفة الرملية، وأنصحكي الاستعانة بـ : 1- كباش 2- كريك 3- سيارات المطافي 4- بنج عمليات بعد الانتهاء .. والله ولي التوفيق".