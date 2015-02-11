الحاخام السابق لإسرائيل متهم بتلقي رشاو بـ 10 مليون شيكل

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيية، يهودا فينشتاين، قبول توصية النيابة العامة وتقديم لائحة اتهام ضد الحاخام السابق لإسرائيل يوني ميتسغر بتهة ارتكاب مخالفات خطيرة وتلقي رشاو بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليون شيكل.

والتهم الموجهة لمتسنغر هي: تلقي رشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، تبييض أموال والتهرب من دفع الضرائب. وحسب الشبهات حصل متسنغر على رشاو بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليون شيكل منها 7 مليون شيكل لجيبه الخاص.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بعد التحقيق مع المسؤول السابق عن أعلى مؤسسة دينية في إسرائيل بتقديم لائحة اتهام ضده لتورطه في قضايا فساد ورشوة وتبييض أموال ومخالفات أخرى.

وكشفت التحقيقات التي أجراها قسم مكافحة الفساد في الشرطة أن متسنغر تلقى ملايين الشواقل خلال توليه منصب الحاخامية الرئيسية مقابل خدمات وقرارات مختلفة في قضايا تقع ضمن صلاحياته.

وقد خضع عشرات الأشخاص للتحقيق حول الاتهامات الموجهة للحاخام، وداهمت الشرطة عدة مواقع وتحفظت على وثائق وأدلة تسهم في إدانة متسنغر.

وفي ختام التحقيقات قدمت الشرطة الملف للنيابة العامة، وكتبت في التوصيات أن هناك أدلة كافية لإدانة المتهم، وأوصت بتقديم لائحة اتهام ضده.

وكان متسنغر قد خضع للتحقيق مرتين قبل ذلك بقضايا فساد مختلفة.