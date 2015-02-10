13 ألف دولار تعويضا لأسر ضحايا مجزرة الزمالك

قرر وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز صرف مائة ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أميركي) تعويضا لكل أسرة من أهالي ضحايا مجزرة مباراة الزمالك وإنبي التي قتل وجرح فيها العشرات.

جاء ذلك أثناء اجتماع عبد العزيز بلجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها برئاسة مساعده أشرف صبحي، بينما ناقش الاجتماع كافة الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.

وطالب عبد العزيز بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة حتى يتم ضمه إلى ملف الحادث الذي سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري قرر أمس الاثنين تخصيص مبلغ 25 ألف جنيه (نحو 3300 دولار) لعائلة كل ضحية.

وأدت الاشتباكات أمس الأول الأحد بين المشجعين وقوات الأمن إلى مقتل وإصابة العشرات من أنصار الزمالك في اليوم الأول من السماح للمشجعين بدخول الملاعب بعد ثلاث سنوات من المنع.