نتانياهو يهاجم صحيفة « يديعوت أحرونوت » وموقع « Ynet » العبري

هاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتينياهو « ناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت« نوني موزيس وموقع »Ynet« الإلكتروني الخاص بها متهماً إياه بأداء دور محوري فيما أسماه حملة القذف والتشهير التي يتعرض لها مع زوجته سارة.

وكتب نتنياهو على صفحته في »فيسبوك« يوم الاثنين قائلاً: إن »الناشر موزيس لا يترك وسيلة إلا ووظّفها لغرض إسقاط حكم الليكود وإغلاق صحيفة إسرائيل اليوم المحسوبة إعلاميًا موالية لنتنياهو« .

وعلق المعلق الشهير ناحوم برنياع من صحيفة »يديعوت أحرونوت" على اتهامات نتنياهو واصفاً إياها بجنونية وغير مسؤولة معتبراً أن نتنياهو صار رجلاً مرهوب الجانب لدرجة تجعله بحاجة إلى العلاج الطبي .

وشكك برنياع في أهلية نتنياهو لصنع القرارات متسائلاً عما إذا كان الأخير يتوقع من صحيفته عدم نشر الأخبار الخاصة بالدعاوى التي رفعها عدد من المستخدمين السابقين في المنزل الرسمي له .