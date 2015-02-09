تأخر رواتب الأسرى والمحررين يومين لأسباب فنية

قال رئيس هيئة الاسرى والمحررين عيسى قراقع أن صرف رواتب الاسرى والمحررين ستتأخر يوم او يومين كأقصى حد بسبب اجراءات فنية وادارية.

وكان مقررا أن يجري صرف رواتب الأسرى اليوم الاثنين.

ووعد قراقع بأن الرواتب ستنتظم في موعدها في الاشهر المقبلة، مطالبا من الاهالي والاسرى والمحررين تفهم الظروف الطارئة.

وكانت السلطة الوطنية صرفت اليوم، رواتب موظفيها رغم الازمة المالية التي تمر بها بسبب الاجراءات الاسرائيلية.

وحصل الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 2000 شيقل على نسبة 100٪ من رواتبهم، بينما حصل من تزيد رواتبهم عن ذلك على نسبة 60٪ من رواتبهم.

وللشهر الثاني على التوالي تواصل السلطات الاسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجنيها نيابة عن السلطة، كخطوة عقابية بعد توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن والانضمام لـ« الجنايات الدولية ».