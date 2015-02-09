السلطات البحرينية توقف قناة الأمير الوليد بعد أسبوع من انطلاقها

قررت السلطات البحرينية وقف بث قناة « العرب » الإخبارية التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وقالت إن القناة لم تحصل على « التراخيص اللازمة »، كما نقلت « فرانس برس ».

أعلنت السلطات البحرينية الاثنين رسميا وقف نشاط قناة « العرب » الإخبارية التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بعد أسبوع على إعلان القناة تعليق البث « لأسباب فنية وإدارية ».

وأكدت هيئة شؤون الإعلام في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن القناة التي مقرها المنامة لم تحصل « على التراخيص اللازمة » و« تقرر وقف نشاطها ».

وقالت الهيئة إنها « سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس القناة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليميا ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب ... إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات ».

أطلقت القناة بثها المباشر يوم الأحد في الأول من شباط إلا أنها أوقفت البث بعد ساعات فقط من انطلاقها.

وأعلنت القناة عبر حسابها على تويتر وفي إعلان على شاشتها « توقف البث لأسباب فنية وإدارية » مؤكدة « سنعود قريبا ».

من جهته، أكد يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام في هيئة شؤون الإعلام البحرينية حينها بان « التعاون قائم مع إدارة القناة لاستئناف بثها والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة ».

ولم توضح القناة الأسباب التقنية والإدارية، إلا أن وسائل إعلام بحرينية موالية للحكومة وجهت انتقادات شديدة لقناة « العرب ».

وكتبت صحيفة « أخبار الخليج » أن وقف القناة جاء « لأسباب تتعلق بعدم التزام القائمين على المحطة بالأعراف السائدة في الدول الخليجية ».

وكان الضيف الأول للقناة على الهواء القيادي في المعارضة البحرينية خليل مرزوق الذي انتقد خلال مداخلته المباشرة سحب السلطات البحرينية الجنسية من 72 شخصا.

وأكد المدير العام للقناة جمال خاشقجي في وقت سابق أن « العرب » ستكون على مسافة واحدة من الجميع.

وقال « لن نقوم بالاصطفاف إلى جانب أي طرف ».

ومالك القناة الأمير الوليد هو نجل الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق لملك السعودية سلمان.