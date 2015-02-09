ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

لجنة مناصرة الأكاديمي الفلسطيني د العريان تبارك خروجه من السجن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:23 - 09 فبراير 2015
الدكتور سامي العريان أسير محرر من السجون الأمريكية الدكتور سامي العريان أسير محرر من السجون الأمريكية
مشاركة

باركت لجنة مناصرة الأكاديمي الفلسطيني الدكتور سامي العريان خروجه من السجن إلي فضاء الحرية بعد رحلة طويلة من المعاناة أمام المحاكم الأمريكية منذ عام 2003.

وهنأ منسق اللجنة الدكتور أسعد أبو شرخ ونائبه الأستاذ يوسف الحساينة، الدكتور سامي العريان بإطلاق سراحه من السجون الأمريكية.

وأشار الحساينة إلى أن حملة مناصرة الدكتور سامي العريان وزملائه انطلقت منذ أن اعتقلته السلطات الأمريكية في العام 2003، ونظمت العديد من الفعاليات الشعبية والقانونية والأكاديمية لمناصرته هو وزملائه الذين أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقالهم لمواقفهم المشرفة من أجل قضيتهم الفلسطينية والقضايا العربية.

وقد سعت اللجنة عبر اتصالاتها الفاعلة لتحشيد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية, المحلية والعربية والعالمية والمنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان, ورجال الدين المسيحيين والمسلمين والأكاديميين والمحامين والمثقفين للانضمام إلى اللجنة الوطنية لمناصرة د. سامي العريان وزملائه.

وشكرت اللجنة الجالية العربية والإسلامية في أمريكا وأوروبا للوقوف الجاد والعملي بجانب د. العريان وزملاءه ونصرة قضيتهم العادلة والضغط من أجل إطلاق سراحهم.

وحيّت اللجنة كل من وقف إلى جانب الأكاديمي الفلسطيني د. سامي العريان وزملائه، وعلى وجه الخصوص المنظمات والمؤسسات والهيئات الأكاديمية الأمريكية التي وقفت إلى جانبهم وقفة عدل وحق.

كما وجهت اللجنة التحية إلى جميع الكُتاب والصحفيين الذين أبدوا اهتماماً بقضية الدكتور سامي العريان وزملائه.

متعلقات