دراسة: الشوكولاته أفضل مساعد لتخفيض الوزن

كشفت دراسة جديدة أن الشوكولاته أفضل مساعد للراغبين في تخفيض وزنهم، بغض النظر عن السعرات الحرارية المرتفعة التي تعطيها وتحدث علماء جامعة مدريد الإسبانية عن ميزات جديدة غير اعتيادية للشوكولاته.

وأجرى العلماء اختبارات شارك فيها أكثر من ألف متطوع، قسموا إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تناولت سنة كاملة مواد غذائية تدخل في تركيب الحميات الغذائية.

المجموعة الثانية، تناولت مواد غذائية كالتي يتناولها متوسطو الحال.

المجموعة الثالثة كانت تتناول وجبات غذائية، كما المجموعة الأولى، ولكن مع إضافة 30 غراماً من الشوكولاتة يومياً.

بعد انقضاء السنة، اتضح أن أفراد المجموعة الثالثة فقدوا أكبر كمية من الشحوم مقارنة بأفراد المجموعتين الأولى والثانية، فاستنتج العلماء من هذه التجربة أنه بفضل الشوكولاته تخلص أفراد المجموعة الثالثة بالمعدل 3.8 كغم من وزنهم، وأصبحت عضلات بطنهم أقوى.