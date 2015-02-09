لجنة وطنية تقرر منع دخول منتجات لـ« 6 » شركات إسرائيلية لأسواق الضفة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول، عن منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، اليوم الاثنين، للحديث عن قرارات اللجنة بمشاركة أعضائها.

وأوضح العالول 'أن قرار منع البضائع يشمل شركات 'شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات ويعفورا' الإسرائيلية بكل منتجاتها، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء'.

وبين، أن اللجنة المشكلة من فصائل منظمة التحرير والقطاع الخاص والنقابات وكافة الفعاليات الوطنية، أعطت مهلة أسبوعين للتجار للتخلص من بضائع هذه الشركات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم موضحا انه سيكون هناك لجان في كافة المحافظات للتأكد من تنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أن القرارات جاءت ردا على سلطات الاحتلال التي أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته وحقوقه ويعاقب الشعب على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي ومحاولات « إسرائيل » الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي.

وقال: « إن »إسرائيل« تتذرع بتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتصدر قرارات استيلاء على أراضي المواطنين ووقف تحويل أموال المقاصة، كما وتمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للناخب الإسرائيلي ».

واعتبر أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون إستراتيجية دائمة ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الإسرائيلية.

لافتا إلى أن قرار منع البضائع الإسرائيلية يأتي لإفشال محاولة الاحتلال الإبقاء على السوق الفلسطيني سوقا مناسبا لبضائعه ويتعمد تصدير البضائع الاستهلاكية في حين يقرر منع دخول البضائع المهمة وتقليص نسبة الكهرباء الواصلة إلى أراضي الضفة الغربية.