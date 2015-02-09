ثلاث لاعبين متهمين في فضيحة ديربي مدريد

لم يدع جمهور ريال مدريد الاسباني الهزيمة المذلة امام أتلتيكو مدريد (0-4) أن تمر مرور الكرام، حيث صب غضبه على نجوم الفريق متهما إياهم بالتخاذل.

وأجرت صحيفة « ماركا » الواسعة النتشار استفتاء على موقعها الإلكتروني لتقييم لاعبي الدربي المدريدي، ولم تكن النتائج سارة أبدا لثلاثة لاعبين من ريال مدريد.

أعلى علامة حصل عليها لاعب من ريال مدريد كان الألماني توني كروس الذي نال 3.5 من 10 وهو ما يدل على حالة الغضب التي تجتاح جمهور الفريق الملكي حاليا.

لكن أسوأ علامة كانت من نصيب نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي حصل على 1.7 فقط، مقابل 1.9 للألماني سامي خضيرة، و 2.4 للحارس وقائد الفريق إيكر كاسياس.

العلامة السيئة التي حصل عليها البرتغالي ربما كانت بسبب انتشار تقارير صحفية ومقاطع فيديو يظهر خلالها رونالدو يغني ويحتفل بعيد ميلاده بعد ساعات من الهزيمة.

في الجهة المقابلة، كان الفرنسي أنتوان غريزمان أفضل لاعبي أتلتيكو مدريد بحصوله على علامة 9.5 من 10، متفوقا على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (9.2)، والتركي أردا توران والاسباني ياوول نيغيز (9.1).