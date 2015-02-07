الإمارات تستأنف طلعاتها الجوية ضد تنظيم الدولة

أبلغ مسؤولون إماراتيون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الليلة الماضية أن بلاده ستستأنف غاراتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ وذلك بعد توقفها نحو شهر ونصف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كيري مع قيادات خليجية من الكويت والإمارات والبحرين وقطر والعربية السعودية وسلطنة عمان.

وقال الوفد الإماراتي في حديث مع كيري إن « الإمارات العربية ستستأنف الغارات الجوية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق وسوريا في الأيام القليلة القادمة ».

يذكر أن الإمارات علقت التعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة خلال طلعة جوية له ضمن سرب من مقاتلات عربية فوق مدينة الرقة بسوريا والتي يسيطر عليها التنظيم قبل نحو شهر ونصف.

في سياق متصل، تعتزم ألمانيا إرسال أسلحة وذخيرة إلى قوات (البيشمركة) الكردية التي تقاتل عناصر التنظيم في العراق وذلك بقيمة 13 مليون يورو، بعد تقديمها العام الماضي أدوات قتالية بقيمة 70 مليون.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية في بيان لها أن قوات (البيشمركة) سيصلها 30 صاروخًا مضادًا للعربات من طراز (ميلان)، و500 صاروخ، و200 قاذفة صواريخ، وأربعة آلاف رشاش، وعشرة آلاف قنبلة يدوية.

وسترسل الحكومة الألمانية أيضًا 10 عربات مدرعة للنقل من طراز (دينجو)، و10 سيارات اسعاف.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أول أمس الضرورة « العاجلة » لتلقي معدات دفاعية وأسلحة قاتلة وتأهيل قواته وشرطته لمواجهة التنظيم.