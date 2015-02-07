انطلاق مشروع الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال خان يونس

أعلن في خان يونس، جنوب محافظات غزة، عن انطلاق مشروع الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال المدينة والذي ترعاه مؤسسة (CISS) الإيطالية بمشاركة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي وبالتعاون مع بلدية خان يونس.

وكانت إدارة البلدية قد استقبلت وفداً ضم مديرة برامج المؤسسة الإيطالية « فالنتينا فينديتي » وأ. ويوسف حمدونة منسق المؤسسة بغزة، ومدير جمعية الوداد أ .أحمد صيدم ومنسقة المشروع المهندسة نسمة السيد، وقد كان في استقبالهم كل من رئيس البلدية المهندس يحيى الأسطل، ومدير دائرة العلاقات العامة الأستاذ عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات الدولية المهندس حازم الفرا، ومسئول المكتبة العامة الأستاذ أيمن القدرة، حيث جاءت الزيارة للإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ المشروع المذكور والذي تم مناقشة تفاصيله في لقاءات سابقة.

وأوضحت « فينديتتي » بأن مؤسستها وطيلة السنوات الأربع الماضية قامت بتنفيذ المشروع للفئات الأكثر تضرراً من النزاعات في مدينتي جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأنها ومن منطلق علاقة التوأمة والتعاون بين بلديتي خان يونس وباليرمو الإيطالية ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية في مدينة خان يونس بالتعاون الكامل مع بلدية خان يونس.

وأشارت إلى أن فترة المشروع ستستغرق (7) شهور متواصلة ويستهدف قرابة (100) طفل وطفلة من الفئة العمرية من سن (6إلى12) عاماً، وذلك في مبنى المكتبة العامة التابعة للبلدية على أن تبدأ الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الجاري عقب الانتهاء من التحضيرات اللازمة.

ومن جانبه شكر المهندس الأسطل الوفد الزائر على جهودهم ودعمهم المتواصل للهيئات المحلية، معبراً عن ترحيب بلديته بكافة الجهود الرامية إلى مساعدة أبناء شعبنا عامة وسكان مدينة خان يونس خاصةً، واصفاً المشروع بـ « الحيوي » والذي سيعمل على التخفيف من معاناة الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، واعداً في ذات السياق بمنح المؤسسة المنفذة كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح الفعاليات لتحقيق الأهداف على النحو المطلوب.

وفي نهاية الزيارة اصطحب الفرا والقدرة الوفد الزائر في جولة إلى مبنى المكتبة العامة للإطلاع عن كثب على إمكانياتها وأقسامها المختلفة وتحديد القاعات التدريبة المقترحة لاستضافة الأنشطة المنوي تنفيذها لاحقاً.