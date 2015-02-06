الكولا: تاريخها – مضارها – استخداماتها

كثير من الأشخاص لا يعرفون بأن الكوكاكولا كانت موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، وكانت بالأصل عبارة عن منتج طبي، يفترض به أن يحل محل مادة الأفيونية التي تسبب الإدمان بعد الحرب الأهلية، كما كان المبتكر الأول لهذه المادة (جون بيمبرتون)، قد ادعى بأن هذا “الدواء” قادر على علاج أمراض أخرى أيضاً مثل عسر الهضم، والوهن العصبي، والعجز والصداع.

علاوة على ذلك، فقد كان أول إصدار للكوكاكولا يحتوي بالفعل على الكوكايين الحقيقي، بمقدار حوالي خمسة ملليغرامات في الكأس، ومع ذلك، فقد كانت هذه الطريقة في الإنتاج مهملة حتى عام 1903، ولكن منذ عام 1904 بدأ يتم إنتاج الكوكا كولا باستخدام أوراق كوكايين “مستعملة”، وهي بقايا إنتاج مادة الكوكايين تحتوي على مقدار مخفض من الكوكايين، أما في الوقت الحاضر، فيتم إنتاج الكوكا كولا باستخدام أوراق الكوكا الخالية من الكوكايين.

بالنظر إلى تاريخ الكوكاكولا، يصبح من المستغرب أن نرى أن هناك استخدامات أخرى خارج النطاق المتعارف عليه لهذا المنتج، فقد قام موقع (Wisebread) مؤخراً بإدراج أمثلة عملية ومثيرة للاهتمام حول كيف يمكنك استخدام كوكاكولا، ولكن لا توجد إثباتات علمية عليها بعد، فمعظم تلك الاستخدامات تم إثباتها من خلال المواقف الحياتية اليومية.

إضافةً إلى ذلك فقد أوضح موقع (PreventDisease.com)، أن المشروبات الغازية مثل الكوكاكولا قد يكون لها نتائج خطيرة على صحة الإنسان، والجدير بالذكر بأن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات المشروبات الغازية وليس فقط على الكوكاكولا.

لنلقي نظرة على بعض من هذه الحقائق المثيرة للاهتمام، لمعرفة إن كانت الكولا مشروباً سيئاً أم لا.

آثار المشروبات الغازية على الصحة:

إن الإشباع الكربوني الذي تتميز به المشروبات الغازية يسبب فقدان الكالسيوم من العظام من خلال عملية تتألف من ثلاث مراحل:

*يعمل الإشباع الكربوني على تهييج المعدة.

*تعمل المعدة على علاج هذا التهيج من خلال الطريقة الوحيدة التي تعرفها، وهي إضافة مضاد الحموضة الوحيد التي تملك إمكانية التصرف به، وهو الكالسيوم الذي تحصل عليه من الدم.

*بعد انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم، يبدأ الدم بأخذ إمداداته من الكالسيوم من العظام، فإذا لم يفعل ذلك، فإن وظائف العضلات والدماغ سوف تضعف بشدة.

وإضافة إلى ذلك، فإن احتواء هذه المشروبات على حمض الفوسفوريك يمكن أن يسبب المشاكل ذاتها أيضاً، وكذلك يجب أن نشير إلى أن المشروبات الغازية يمكن أن تسبب سرطان البلعوم، وذلك وفق الآلية التالية:

*إن إحداث أضرار ميكانيكية للخلايا يعتبر من العوامل الخطيرة المسببة للسرطان.

*جميع المشروبات الغازية تسبب ارتداد حمضي، ويكون هذا الارتداد أكثر وضوحاً عندما يكون الجسم في وضعية الاستلقاء، ولكن الاستهلاك الكبير للكولا والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى التجشؤ وارتداد الحمض إلى المري بشكل يصبح معه هذا الارتداد خطراً.

*يعمل حمض المعدة على تذويب الأنسجة التي يمر عليها، وما يزيد من الضرر هو أن بطانة المعدة لا تمتد إلى المريء، لذلك نرى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية يصابون بتلف في الجزء السفلي، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل حدوث الطفرات في الخلية، إلى جانب ارتفاع مستويات تشكل الجذور الحرة.

أما فيما يلي فإليكم 50 مثال عن استخدامات أخرى قد لا تعلمونها عن الكوكاكولا :

تنبيه : هذه الاستخدامات غير مبنية على أدلة علمية بل تم الإشارة إليها من قبل بعض الأشخاص في حياتهم اليومية :