الكولا: تاريخها – مضارها – استخداماتها

كثير من الأشخاص لا يعرفون بأن الكوكاكولا كانت موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، وكانت بالأصل عبارة عن منتج طبي، يفترض به أن يحل محل مادة الأفيونية التي تسبب الإدمان بعد الحرب الأهلية، كما كان المبتكر الأول لهذه المادة (جون بيمبرتون)، قد ادعى بأن هذا “الدواء” قادر على علاج أمراض أخرى أيضاً مثل عسر الهضم، والوهن العصبي، والعجز والصداع.
علاوة على ذلك، فقد كان أول إصدار للكوكاكولا يحتوي بالفعل على الكوكايين الحقيقي، بمقدار حوالي خمسة ملليغرامات في الكأس، ومع ذلك، فقد كانت هذه الطريقة في الإنتاج مهملة حتى عام 1903، ولكن منذ عام 1904 بدأ يتم إنتاج الكوكا كولا باستخدام أوراق كوكايين “مستعملة”، وهي بقايا إنتاج مادة الكوكايين تحتوي على مقدار مخفض من الكوكايين، أما في الوقت الحاضر، فيتم إنتاج الكوكا كولا باستخدام أوراق الكوكا الخالية من الكوكايين.
بالنظر إلى تاريخ الكوكاكولا، يصبح من المستغرب أن نرى أن هناك استخدامات أخرى خارج النطاق المتعارف عليه لهذا المنتج، فقد قام موقع (Wisebread) مؤخراً بإدراج أمثلة عملية ومثيرة للاهتمام حول كيف يمكنك استخدام كوكاكولا، ولكن لا توجد إثباتات علمية عليها بعد، فمعظم تلك الاستخدامات تم إثباتها من خلال المواقف الحياتية اليومية.
إضافةً إلى ذلك فقد أوضح موقع (PreventDisease.com)، أن المشروبات الغازية مثل الكوكاكولا قد يكون لها نتائج خطيرة على صحة الإنسان، والجدير بالذكر بأن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات المشروبات الغازية وليس فقط على الكوكاكولا.
لنلقي نظرة على بعض من هذه الحقائق المثيرة للاهتمام، لمعرفة إن كانت الكولا مشروباً سيئاً أم لا.
آثار المشروبات الغازية على الصحة:
إن الإشباع الكربوني الذي تتميز به المشروبات الغازية يسبب فقدان الكالسيوم من العظام من خلال عملية تتألف من ثلاث مراحل:
- *يعمل الإشباع الكربوني على تهييج المعدة.
- *تعمل المعدة على علاج هذا التهيج من خلال الطريقة الوحيدة التي تعرفها، وهي إضافة مضاد الحموضة الوحيد التي تملك إمكانية التصرف به، وهو الكالسيوم الذي تحصل عليه من الدم.
- *بعد انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم، يبدأ الدم بأخذ إمداداته من الكالسيوم من العظام، فإذا لم يفعل ذلك، فإن وظائف العضلات والدماغ سوف تضعف بشدة.
وإضافة إلى ذلك، فإن احتواء هذه المشروبات على حمض الفوسفوريك يمكن أن يسبب المشاكل ذاتها أيضاً، وكذلك يجب أن نشير إلى أن المشروبات الغازية يمكن أن تسبب سرطان البلعوم، وذلك وفق الآلية التالية:
- *إن إحداث أضرار ميكانيكية للخلايا يعتبر من العوامل الخطيرة المسببة للسرطان.
- *جميع المشروبات الغازية تسبب ارتداد حمضي، ويكون هذا الارتداد أكثر وضوحاً عندما يكون الجسم في وضعية الاستلقاء، ولكن الاستهلاك الكبير للكولا والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى التجشؤ وارتداد الحمض إلى المري بشكل يصبح معه هذا الارتداد خطراً.
- *يعمل حمض المعدة على تذويب الأنسجة التي يمر عليها، وما يزيد من الضرر هو أن بطانة المعدة لا تمتد إلى المريء، لذلك نرى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية يصابون بتلف في الجزء السفلي، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل حدوث الطفرات في الخلية، إلى جانب ارتفاع مستويات تشكل الجذور الحرة.
أما فيما يلي فإليكم 50 مثال عن استخدامات أخرى قد لا تعلمونها عن الكوكاكولا :
تنبيه : هذه الاستخدامات غير مبنية على أدلة علمية بل تم الإشارة إليها من قبل بعض الأشخاص في حياتهم اليومية :
- *إزالة بقع: قم بمسح الملابس والأنسجة الملوثة بالشحوم بالكولا.
- *إزالة الصدأ: قم بغمس الأنسجة، والإسفنج أو حتى رقائق الألومنيوم في الكولا لإزالة الصدأ.
- *إزالة بقع الدم: قم بمسح الملابس والأنسجة الملوثة بالدم بالكولا.
- *استخدام الكولا في الكعك: أضف الكولا إلى كعكة القمح لجعلها أكثر لزوجة.
- *تنظيف بقع النفط عن الأرضيات: انقع بقع النفط بالكولا ومن ثم امسحها بالماء.
- *إزالة الصدأ عن الأقفال: قم بصب الكولا على القفل وانتظر لبضع دقائق ليزول الصدئ.
- *قتل الرخويات والقواقع: إن وعاء صغير من الكولا سيجذب القواقع والرخويات أما الحمض فسيقتلهم.
- *إنماء الحدائق: تساعد الكولا على جعل الحدائق لتصبح خصبة وخضراء.
- *منع نوبة الربو: يبدو بأن كمية الكافيين التي توجد في عبوتين من الكولا، يمكنها أن تمنع حدوث الهجمات.
- *تذويب الجليد عن الزجاج الأمامي للسيارات: قم بوضع الكولا على الزجاج بكميات كبيرة وانتظر حتى الذوبان.
- *تنظيف المقالي المحترقة: قم بنقع وعاء القلي في الكولا، ثم قم بشطفها.
- *تنظيف الغلايات: استخدم الطريقة السابقة لتنظيف الغلايات.
- *معالجة لدغة قنديل البحر: قم بتطبيق الكولا على مكان اللدغة لمعالجتها.
- *تنظيف حبسات بطارية السيارة: قم بسكب كمية صغيرة من الكولا على كل حبسة.
- *علاج الغثيان: قم بشرب علبة من الكولا ثم قم بتناول ملعقة صغيرة من الكولا كل ساعة.
- *علاج عسر الهضم: قم بشرب علبة من الكولا للمساعدة في التخفيف من اضطرابات المعدة.
- *نافورة من الكولا: لصناعة هذه النافورة قم بإضافة حبة نعناع إلى زجاجة بسعة لترين من الكولا، وانظر إلى النافورة.
- *تخلص من الحازوقة: قم بالغرغرة بكمية كبيرة من الكولا الباردة.
- *إزالة البق والعوالق من زجاج السيارة: قم بخض علبة الكولا واسكبها على الزجاج الأمامي للسيارة لإزالة البق وغيرها من العوالق على الزجاج.
- *تنظيف المصدم الأمامي للسيارة: استعمل ذات التقنية السابقة لتنظيف المصدم الأمامي للسيارة.
- *تنظيف المحرك: قم بتطبيق التقنية السابقة لتنظيف محرك السيارة.
- *تخفيف الاحتقان: قم بغلي علبة من الكولا واشربها ساخنة لإزالة الاحتقان من الأنف.
- *صنع خلطة شواء حلوة الطعم: اخلط علبة الكولا مع الكاتشب واستخدم فرشاة طعام لدهنها على الأضلاع أو الدجاج الكامل قبل الشوي.
- *تطرية اللحم المشوي: أضف علبة من الكولا إلى وعاء الشواء لتطرية اللحم وإضافة نكهة لذيذة إليه.
- *تنظيف العملة: نقع العملة المعدنية داخل الكولا سيؤدي إلى جعلها براقة وإزالة جميع البقع من عليها.
- *تجعيد الشعر: ضع علبة من الكولا فوق الشعر الطويل واتركه لعدة دقائق ومن ثم اشطف الشعر بالماء.
- *تعتيق الصور: ضع الكولا فوق قطعة من الورق وضع الورقة فوق الصورة واتركها لتجف حينها ستبدو الصورة وكأنها عتيقة.
- *تنظيف أرضيات السراميك: ضع الكولا على أرضية المطبخ واتركها لبعض الوقت ومن ثم امسحها.
- *تليين اللحم القاسي: اخلط علبة من الكولا مع التوابل الايطالية، وقم بطهي شريحة اللحم القاسي في الخلطة.
- *تحسين السماد: إضافة الكولا إلى السماد تجعله أفضل، كون الكولا تزيد من الحموضة، وتضيف السكريات إلى التربة وتغذي الكائنات الحية الدقيقة.
- *تذويب الأسنان: ضع السن داخل علبة مغلقة من الكولا وسيذوب السن بعد فترة.
- *إزالة العلكة من الشعر: انقع الشعر في وعاء صغير من الكولا، اتركه لبضعة دقائق، بعدها ستستطيع نزع العلكة من الشعر بسهولة.
- *تنعيم البشرة: اخلط الكولا مع مستحضر مرطب البشرة، وطبقه بكثرة على الجلد.
- *البراونيز: اصنع كعك براونيز قليل الدسم عن طريق إضافة الكولا إلى الخلطة.
- *التخلص من الدبابير والنحل: ضع قليلاً من الكولا في كوب، وضع الكوب في المكان الذي تريد التخلص فيه من النحل أو الدبابير، وبعد ساعة تقريباً ستنجذب الدبابير والنحل إلى الكولا وتغرق داخل الكوب.
- *إزالة البقع من الخزف: يمكن للكولا أن تزيل البقع من على الخزف الصيني.
- *تنظيف البركات: قم باستعمال زجاجتين بسعة 2 ليتر من الكولا لتنظيف الماء في البركات، حيث تعمل الكولا بمثابة مزيل للصدأ.
- *إزالة الروائح من الغسيل: ضع الكولا مع الغسيل لإزالة الروائح الكريهة وخاصة رائحة السمك.
- *إزالة أو إضعاف لون صباغ الشعر: قم بصب الكولا الدايت فوق الشعر لإزالة أو إضعاف لون صباغ الشعر.
- *جعل الأرضيات أكثر لزوجة: قم بوضع الكولا على الأرضيات لجعلها أكثر لزوجة، هذه الخدعة تستخدم في صناعة السينما لمنع الممثلين من الانزلاق.
- *إزالة البقع من على السجاد: قم بوضع الكولا على السجادة وافركها جيداً ثم نظف المكان بالماء والصابون.
- *تنظيف المرحاض: قم بصب الكولا داخل المرحاض واتركها لفترة من الوقت ثم قم بتنظيف الكولا بالماء.
- *تسمير الجسم: ضع الكولا على الجسم للحصول على لون أسمر عميق (على الرغم من أن هذا الوصفة قد تتسبب بسرطان الجلد).
- *الحماية من حصى الكلى: من الواضح أن شرب حوالي 250 مل من الكولا كل يوم يمكن أن يقي من حصى الكلى.
- *خلطات الطعام: قم بإضافة الكولا إلى خلطة برغر سلوبي جو (Sloppy Joe).
- *الأزهار : قم بإضافة الكولا إلى زهرة الأزالية والغاردينيا لمساعدتها على النمو.
- *التلميع : يمكن استخدام الكولا ورقائق الألومنيوم لتلميع معدن الكروم.
- *إعطاء لون للأثاث المعدني : أزل الطلاء عن الأثاث المعدني، انقع منشفة في الكولا، وضعها على سطح الأثاث لعدة أيام، وتأكد من إضافة الكولا إلى المنشفة للحفاظ على المنشفة دائماً بشكل رطب.
- *الكحوليات : يمكن إضافة الكولا إلى الفودكا والرام والبوربون .