الجيش المصري يعلن قتل 27 متشددا في سيناء

قالت مصادر أمنية إن 27 متشددا قتلوا في غارات جوية شنها الجيش المصري في وقت مبكر اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية في المحافظة.

وشنت طائرات « الأباتشي » الغارات على معاقل لتنظيم « ولاية سيناء » الذي بايع في تشرين الثاني/نوفمبر تنظيم « داعش » المتشدد الذي استولى على أجزاء واسعة في العراق وسوريا في الصيف الماضي.

ويسعى تنظيم « ولاية سيناء » إلى إسقاط الحكومة المصرية، وأعلن المسؤولية عن هجمات منسقة وقعت الأسبوع الماضي في شمال سيناء وقتلت أكثر من 30 من قوات الأمن.

وبعد الهجمات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة إلى المصريين إن البلاد تواجه معركة طويلة وصعبة مع المتشددين.