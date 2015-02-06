أوباما سيطلب مصادقة الكونغرس مجددا على استخدام القوة العسكرية ضد داعش

قال مساعدون في الكونغرس الأميركي، يوم أمس الخميس، إن الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس الأسبوع القادم تفويضا جديدا لاستخدام القوة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال مساعد ديمقراطي في مجلس النواب إنه تم إبلاغ أعضاء في الكونغرس بأن طلب البيت الأبيض سيصل إليهم الأسبوع القادم.

وأبلغ مساعد للسناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ « رويترز » أن كروكر يتوقع أن يرسل أوباما نصا لطلب تفويض الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، الخميس، قال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي إنه يتوقع أن يطلب أوباما في وقت قريب تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش، ودعا أيضا إلى تسريع المساعدات إلى الأردن.