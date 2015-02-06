إصابة « إسرائيلي » جراء طعنه بسكين وسط عسقلان

أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، جراء طعنه بسكين وسط مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر في الشرطة « الإسرائيلية » مساء اليوم لإذاعة الجيش « الإسرائيلي »: « تعرض »إسرائيلي« مساء اليوم للطعن بسكين في مدينة عسقلان مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشرطة « الإسرائيلية » تقوم بعملية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وخلفياته، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول هوية منفذ الهجوم أو دوافعه.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في عمليات الطعن التي نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية، وأيضاً في « إسرائيل » بعد الحرب الأخيرة على غزة، وتصعيد الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى في القدس.