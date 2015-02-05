مورينيو ينهي المقاطعة والتعتيم الإعلامي

قالت صحيفة الديلي ميرور البريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي قرر وضع حد لمقاطعته لوسائل الإعلام.

وكان مورينيو قد قاطع المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تشيلسي ومان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي اعتراضاً على الغرامة المفروضة عليه من قبل رابطة الدوري والبالغة 25 ألف جينه بسبب تصريحاته بخصوص تعرض تشيلسي لحملة تهدف لمنعه من الفوز بالدوري.

ولم يكتف مورينيو بذلك، بل صعد الموقف حين قرر مقاطعة المؤتمر الذي بعد المباراة، مما دفع الرابطة للاستفسار عن سبب غياب مورينيو ومساعده عن المؤتمرات الصحفية.

وقالت الصحيفة أن مورينيو سيتواجد في الموؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أستون فيلا الأسبوع المقبل.