القناة الثانية: عباس يستعد لزيارة مدينة « بيتاح تكفا » المحتلة

كشفت القناة العبرية الثانية اليوم الخميس عن وجود استعدادات لزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدينة « بيتاح تكفا » بالأراضي المحتلة (وسط الكيان الإسرائيلي).

وقالت القناة الثانية: « إن هدف الزيارة هو زيارة زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 1994، والذي نقل مؤخرًا لمستشفى (بيلنسون) ببيتاح تكفا بعد إصابته بفشل كلوي ».

وأضافت القناة أنها علمت من مصادر طبية إسرائيلية أن استعدادات تجرى لاستقبال عباس في حين رفضت المستشفى التعقيب على النبأ.

وتعرض الأغا صباح أمس الأربعاء لوعكة صحية استدعت نقله لمشفى الشفاء بمدينة غزة، ومن ثم إلى مستشفى إسرائيلي.