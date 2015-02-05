صحيفة: « إسرائيل » عرضت على الأردن عملية كوماندو لإنقاذ الطيار

أفاد مصدر مطلع لصحيفة الجريدة الكويتية بأن « إسرائيل » كانت اقترحت على الأردن المساعدة في عملية « كوماندوز » لإنقاذ الطيار الأردني المحتجز لدى « داعش » معاذ الكساسبة.

وقال المصدر إن الفكرة طرحت في اجتماع سري ضم شخصيات أمنية من كلا البلدين، مضيفاً أن الأردن عرض على « الإسرائيليين » الذين يملكون خبرة في مثل هكذا عمليات خطة عسكرية لإنقاذ الطيار.

وأشار المصدر إلى أن الطرف « الإسرائيلي » أبدى استعداده لتزويد الأردن بمعلومات وتقنيات خاصة، وأن يرسل قوة كوماندوز مساندة للقوة الأردنية بعد التعرف على مكان أسر الطيار.

ولفت المصدر إلى أن الجانب الأردني طرح الفكرة أمام الأميركيين، وهؤلاء بدورهم رفضوا الفكرة وعللوا ذلك بأن أي مشاركة لـ« إسرائيل » في مواجهة « داعش » في سورية والعراق ستضعف الائتلاف الدولي، وسيؤدي بحسب الأميركيين إلى انسحاب دول عربية منه.

المصدر أشار إلى أن « إسرائيل » لم تعلق على الرفض الأميركي، وأكدت للجانب الأردني أنها على استعداد للمساندة، ولكن الأردن عدل عن الفكرة بسبب الموقف الأميركي.