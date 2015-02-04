مطالبات بمنع ليبرمان من خوض انتخابات الكنيست

أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن مواطنين ونشطاء فلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، توجّهوا إلى « لجنة الانتخابات المركزية » بطلب منع حزب « إسرائيل بيتنا » ورئيسه أفيغدور ليبرمان من التنافس في الانتخابات البرلمانية القادمة في آذار (مارس) المقبل.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن مقدمي الطلب اتّهموا ليبرمان وحزبه بالتحريض ضد المواطنين العرب، كما اعتبروا أن البرنامج السياسي لـ « إسرائيل بيتنا » يحاول تصنيف فلسطينيين الداخل على أنهم « فئة معادية للدولة العبرية ».

وفي سياق متصل، دعا النائب في البرلمان الإسرائيلي « الكنيست » عن حزب « ميرتس » عيساوي فريج، « لجنة الانتخابات المركزية » إلى حظر الشعار الانتخابي الذي يتبناه ليبرمان وحزبه والذي يقول « أريئيل لاسرائيل وأم الفحم لفلسطين »، بداعي أنه يتنافى ومبادئ المساواة التي تنص عليها « وثيقة الاستقلال »، حسب ما أوردته الإذاعة.