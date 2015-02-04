وزارة الداخلية تنفي اختطاف مواطنين بغزة

نفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، ما ورد في وسائل إعلام محلية حول قيام مجهولون بإختطاف ثلاث مواطنين في ساعات مبكرة من اليوم.

وقال الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في تصريح « ما ذكر في وسائل الإعلام غير صحيح ودقيق ».