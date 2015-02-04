وزارة الداخلية تنفي اختطاف مواطنين بغزة

نفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، ما ورد في وسائل إعلام محلية حول قيام مجهولون بإختطاف ثلاث مواطنين في ساعات مبكرة من اليوم.
وقال الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في تصريح « ما ذكر في وسائل الإعلام غير صحيح ودقيق ».
وأوضح: كل ما جرى فقط هو حادث اعتداء واحد على المواطن محمد المغير(31) عاماً، من سكان حي تل الهوى غربا ويعمل مساعداً للسفارة الهولندية بغزة.
وبين البزم انه تم اختطاف « المغير » من قبل مجهولون يوم أمس، وقاموا بالاعتداء عليه وتركه بالقرب من مستشفي الشفاء، مؤكداً أن وزارة الداخلية قامت بفتح تحقيق بالحادث لملاحقة الجناة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، أن مجهولون قاموا بإختطاف مستشار السفارة الهولندية « محمد المغير »، بالإضافة إلى حادثين منفصلين آخرين وقعا في اختطاف مواطنين أحدهما طبيب والأخر موظف في أجهزة امن السلطة في اقل من 24 ساعة الماضية.