الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة أريحا

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء بأن عدد معتقلي اليوم قد ارتفع إلى (15)، بعد اعتقال الاحتلال لأربعة مواطنين من محافظة أريحا.

وأكد نادي الأسير في محافظة أريحا بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم عقبة جبر في المحافظة، واعتقلت كل من: رأفت عطا الله، (30 عاماً)، ومحمد عيد كعابنة، (20 عاماً)، ومحمد خميس خليل براقة، (25 عاماً)، من منازلهم في المخيم بعد تفتيشها وإعاثة الخراب فيها، وبث الرعب بين الأطفال.

كما وداهمت جميعة الشبان المسيحية في المخيم، وشرعت بتفتيش السكن الداخلي للطلاب، واعتقلت الطالب ضياء محمود فهد بني عودة، (18عاماً).