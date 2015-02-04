مصادر أممية: السرعة الزائدة وراء مصرع 6 جنود مصريين بكوت ديفوار

قالت مصادر رفيعة المستوى بالأمم المتحدة في نيويورك إن « السرعة الزائدة » تسببت في مصرع 6 جنود مصريين تابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (يونسي)، يوم الثلاثاء، بعد انقلاب سيارتهم العسكرية على إحدى الطرق السريعة.

وأوضحت المصادر، أنه يجري حاليا تحقيقات في الحادث، مشيرين إلى أن السرعة الزائدة للحافلة العسكرية أدت إلى اختلال عجلة القيادة ووقوع الحادث. وفي بيان على صفحته الرسمية على موقع « فيسبوك »، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أوضح العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، المتحدث العسكري المصري أنه « نتيجة لسوء الأحوال الجوية... وقع ظهر أمس (الثلاثاء) حادث انقلاب إحدى السيارات التابعة للقوات المصرية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالكوت ديفوار، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية »، دون ذكر عدد الجنود. وأضاف المتحدث العسكري أنه « جارٍ التنسيق مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم نحو شهداء الواجب وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ».