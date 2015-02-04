الاحتلال اعتقل 20 مواطنًا من غزة الشهر الماضي

أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا من قطاع غزة، خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقال المركز في بيان صحفي، إن أن معظم الاعتقالات كانت لشبان فلسطينيين خلال محاولتهم اجتياز السياج الفاصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف أن من بين المعتقلين أربعة صيادين من ضمنهم طفل اعتقلتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، إضافة إلى اثنين من التجار الفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مرورهما عبر معبر بيت حانون « ايرز » شمال قطاع غزة.

وأوضح المركز أن الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة دفعت العديد من الشبان للتسلل عبر السياج الحدودي مع إسرائيل للبحث عن فرص عمل.

ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى الفلسطينية.