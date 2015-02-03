رئيس مجلس الأمن: لا مشروع قرار جديد في المجلس بشأن فلسطين حتى الآن

قال رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، إنه « لا يوجد علي طاولة المجلس حتى الآن، أي طلب بعقد جلسة خاصة بشأن مشروع قرار فلسطيني »، في إشارة إلى مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للسفير يو جيه يى، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، والذي تشغل بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير/شباط الجاري عرض خلاله أجندة أعمال المجلس لشهر فبراير/شباط.

وأضاف جيه يى: « لم تتقدم أي دولة حتي الآن بمثل هذا الطلب، لكن إذا ما حدث ذلك خلال الشهر، فسوف أولي هذا الطلب العناية الضرورية، وإبلاغ بقية أعضاء المجلس به ».

ومضي قائلا: « طبعا الأمور تتطور سريعا، وجدول أعمال المجلس يتغير دوما وبشكل مستمر، وأي دولة تتقدم بمثل هذا الطلب، فسوف نقوم باتخاذ ما يلزم بشأنه ».

وأكد رئيس مجلس الأمن، في حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء،علي أن موقف بلاده من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معروف، قائلا إن « الصين تؤيّد بشدة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره للتوصل إلي حل دائم وشامل للصراع ».