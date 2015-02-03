خيبة أمل تسود الصحافة الجزائرية بعد خروج « محاربي الصحراء »

عبّرت الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين عن خيبتها للهزيمة « المريرة » التي مني بها المنتخب الوطني لكرة القدم أمام ساحل العاج بنتيجة 1-3، ليودّع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 بغينيا الاستوائية من ربع النهائي.

ووصفت « لو بيتور »، وهي يومية جزائرية تصدر باللغة الفرنسية، الهزيمة على غلافها بأنها « مثيرة للسخط » ونشرت صورة للاعب نبيل بن طالب (لاعب توتنهام هوتسبر الإنكليزي) وهو غاضب جداً بعد الهزيمة بينما يندد بالأداء التحكيمي.

وتقول الصحيفة إن المباراة أمام ساحل العاج كانت نهاية المغامرة وكانت هزيمة مريرة للغاية حيث جاءت بنتيجة كبيرة رغم سيطرة منتخب الجزائر على مجريات اللقاء.

كما سلطت صحيفة « ليبرتي » التي تصدر باللغة الفرنسية أيضاً الضوء على هذه الهزيمة المريرة، مبيّنة أن مشوار « محاربي الصحراء » في بطولة كأس الأمم الأفريقية إنتهى نظراً لأن الفريق لم يتمكن لسوء الحظ من الإستمرار حتى النهاية.

ووصفت الصحيفة هذه الهزيمة بأنها تمثّل خيبة أمل كبيرة لمنتخب الجزائر الذي كان من المنتخبات المرشحة لنيل اللقب.

أما صحيفة « الخبر »، فكان عنوانها: « زلزال بقوة ثلاث درجات » في إشارة إلى الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف، علماً بأن العاصمة الجزائرية شهدت الأحد زلزالاً بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وقت المباراة.