ركلات الجزاء تحرم ميسي من التفوق على رونالدو

تمكن نجم برشلونة ليونيل ميسي من هز الشباك مرة أخرى في المباراة أمام فياريال التي حقق فيها الفريق الكتالوني الفوز (3-2) مساء الأحد, ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني.

ويمر النجم الأرجنتيني حاليا بأفضل مستوياته بالفترة الأخيرة كما تؤكد إحصائيات اللاعب خلال مبارياته مع برشلونة.

وأشارت صحيفة « سبورت » لإحصائيات الأرجنتيني والذي تمكن من تسجيل 14 هدفا في آخر ثماني مباريات (جميع المسابقات) على ملعب « كامب نو ».

ومن جانب آخر، فإن ميسي كان من الممكن أن يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني في حالة عدم احتساب ركلات الجزاء التي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

رونالدو الذي يتصدر ترتيب هدافي « الليغا »، أحرز 28 هدفا, 8 كانت من ركلات جزاء، في حين أن الأرجنتيني أحرز 22 هدفا وسجل فقط هدفا واحدا من ركلة جزاء.

وذكرت « سبورت » أن ميسي يتفوق على رونالدو في ترتيب التمريرات الحاسمة، إذ منح الأرجنتيني 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم في « الليغا » مقابل 8 للنجم البرتغالي.

وشارك ميسي بعدد أكبر من المباريات (3 مباريات)، مقارنة برونالدو الذي تغيب عن مباراة الذهاب ضد ريال سوسييداد بسبب الإصابة ومباراة الاياب ضد نفس الفريق بسبب الإيقاف، كما سيغيب عن مباراة إشبيلية المؤجلة التي ستقام الأربعاء المقبل.