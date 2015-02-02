تخفيض تسعيرة المواصلات في الضفة الغربية

أكد نائب مدير عام العلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات أيمن شقير، إن تسعيرة المواصلات ستخفض بنسبة 10% في الضفة الغربية بشكل عام.

و نقلت وكالة « وفا » عن شقير قوله مساء اليوم الاثنين، أن اجتماعا عقد اليوم بين الوزارة والنقابات، جرى خلاله الاتفاق على تخفيض التسعيرة بهذه النسبة.

وأشار إلى أنه اتفق أيضا على تشكيل لجان في كل محافظة لتحديد الأجرة لكل خط وفقا لهذه النسبة، الأسبوع المقبل، على أن تخرج اللجنة بالأسعار النهائية التي سترفع إلى الوزارة لإقرارها بشكل نهائي لبدء التخفيض.

وأوضح شقير أن قرار تخفيض تسعيرة المواصلات جاء نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.