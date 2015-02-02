فيديو | الزمالك يتوج بطلا للشتاء في الدوري المصري

نجح فريق الزمالك في إنهاء الدور الأول من الدوري الممتاز متربعا على صدارة الترتيب، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه النصر (3-1) على ملعب « الدفاع الجوي » مساء الاثنين، ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

وسجل ثلاثية الزمالك باسم مرسي (34)، ومصطفى فتحي (69) من ركلة جزاء، وعمر جابر (93)، في حين سجل هدف النصر محمد العزب (24).

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة، منفردا بالصدارة، وبفارق 6 نقاط عن إنبي الذى يلعب الثلاثاء أمام الأهلي في نفس الجولة، فيما توقف رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.