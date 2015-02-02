ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

مسابقة إيرانية لرسم الهولوكوست ردا على « شارلي إيبدو »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:27 - 02 فبراير 2015
مسابقة مسابقة
مشاركة

خطط مجمعان ثقافيان وفنيان في طهران لإجراء مسابقة دولية في الرسم ضمن موضوع « إنكار مجزرة الهولوكوست ».

 

ونقلت صحيفة « طهران تايمز » الإيرانية تصريحات للمسؤول عن المسابقة ومدير البيت الإيراني للكاريكاتير، مسعود طبطبائي، قال فيها إن « المسابقة تأتي ردا على رسومات شارلي إيبدو المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام »، التي ينظمها كل من بيت إيران للكاريكاتير، ومجمع سارششمه الثقافي.

 

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز: (12 ألفا، ثمانية آلاف، خمسة آلاف دولار)، على التوالي، وستعرض الأعمال في متحف فلسطين للفن التشكيلي في طهران وعدة أماكن أخرى في المدينة.

متعلقات