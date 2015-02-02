مسابقة إيرانية لرسم الهولوكوست ردا على « شارلي إيبدو »

خطط مجمعان ثقافيان وفنيان في طهران لإجراء مسابقة دولية في الرسم ضمن موضوع « إنكار مجزرة الهولوكوست ».

ونقلت صحيفة « طهران تايمز » الإيرانية تصريحات للمسؤول عن المسابقة ومدير البيت الإيراني للكاريكاتير، مسعود طبطبائي، قال فيها إن « المسابقة تأتي ردا على رسومات شارلي إيبدو المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام »، التي ينظمها كل من بيت إيران للكاريكاتير، ومجمع سارششمه الثقافي.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز: (12 ألفا، ثمانية آلاف، خمسة آلاف دولار)، على التوالي، وستعرض الأعمال في متحف فلسطين للفن التشكيلي في طهران وعدة أماكن أخرى في المدينة.