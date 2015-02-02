الجزائر تدين إعلان الاحتلال إنشاء 450 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

أدانت الجزائر بشدة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 450 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، « أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياسته الاستيطانية التوسعية غير المشروعة يمثل خرقا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي وانتهاكا صريحا لحقوق الشعب الفلسطيني والتضييق عليه وزيادة معاناته ».

ودعت الجزائر « المجتمع الدولي إلى رفض هذه الانتهاكات واتخاذ التدابير لإنهاء الممارسات المتعنتة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وذلك بوضع حد لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوض الأمل في إعادة بعث مسار مفاوضات السلام وتعيق التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ».

وأضاف البيان: « تؤكد الجزائر مجددا دعمها الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف »، على حد تعبير البيان.