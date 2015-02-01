الاحتلال يوقف بناء منازل ويستولي على جرار زراعي ويغلق طرقا في بيت أمر

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة بيت أمر بوقف العمل والبناء، واستولت على جرار زراعي، وأغلقت طرقا بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عوض: « إن قوات الاحتلال يرافقها ما يسمى التنظيم والبناء والإدارة المدنية الإسرائيلية، داهمت منطقة القرن جنوب شرق البلدة، وسلمت المواطنين مصطفى عيد محمد نجوم، وعارف محمود سالم نجوم، أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل والبناء في منازل قيد الإنشاء ».

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن غازي فوزي زيدان أبو عياش من أمام منزله في منطقة القرن، بحجة نقل مواد بناء لمنازل مخطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما قامت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية بإغلاق مداخل أحياء سكنية وأراضٍ زراعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، في منطقة أبو الطوق المتصلة بطريق القدس الخليل، في إجراء تعسفي لمنع عشرات المواطنين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.