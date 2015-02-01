السيسي: عشرة مليارات جنيه لتنمية سيناء

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ قادة عسكريين وسياسيين ورجال دين اليوم الأحد في القاهرة بتخصيص عشرة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) للتنمية في شبه جزيرة سيناء.

وجاء قرار السيسي في أعقاب سلسلة هجمات شنتها مجموعات بيت المقدس الذين أعلنوا في نوفمبر تشرين الثاني مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية - على مقار أمنية ونقاط تفتيش بمحافظة شمال سيناء قبل ثلاثة أيام أوقعت 30 قتيلا بينهم ضباط في الجيش والشرطة.

وكان السيسي قرر يوم السبت تشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة مكلفة بمكافحة الإرهاب في منطقة شرق القناة التي تشمل شبه جزيرة سيناء. كما عين قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر قائدا للقيادة الجديدة ورقاه إلى رتبة الفريق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السيسي طلب من عسكر الوقوف أمام الحضور يوم الأحد وخاطبه قائلا « أنت مسئول أمامي وأمام المصريين عن تنمية سيناء أيضا ».

وأضافت الوكالة أن السيسي أعلن عن تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنمية المنطقة التي تمثل ستة في المئة من مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.

وتابعت أن السيسي قال لعسكر بعد إعلانه اعتماد المبلغ « كلنا معاك وربنا يوفقك وليسمع الجميع أننا ذاهبون للتعمير والبناء قبل البحث عن الثأر وقتل المجرمين ».