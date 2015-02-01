التواصل الجماهيري تقدم رسالة شكر لاتحاد نقابة العاملين

زارت لجنة التواصل الجماهيري لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي-إقليم شرق غزة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وترأس الوفد الزائر مسئولة اللجنة العليا العامة أم وسيم الوادية وأم حسام اشتيوي مسئولة اللجنة في منطقة شرق غزة، واستقبلهم رئيس الاتحاد سامي العمصي.

ورحب العمصى باللجنة معبراً عن سعادته بهذه الزيارة المتواضعة التي تعمل على رفع المعنويات لهم كعاملين، مقدماً ملخصاً عن طبيعة عمل اتحاد النقابات والذي يمثل شريحة هامة في المجتمع من صيادين وخياطين والحلاقين والسائقين ومهمتنا في متابعة أعمالهم ومشاكلهم وتوفير حقوقهم العمالية.

وأضاف العمصى أن النقابة لديها نشاطات مختلفة مع وزارة الصحة حيث يوجد 90 ألف مستفيد من التأمين الصحي، وبرامج المساعدات العينية حيث يوجد 200 ألف عاطل عن العمل، كما أنها تقوم بمتابعة مشاكل الصيادين الذين يتعرضون لانتهاكات متعددة من قبل الاحتلال من مصادرة وإطلاق نيران واعتقالات، وبرنامج التشغيل المؤقت، والدورات التدريبية مع اللجنة القانونية وتعريف العامل على حقوقه القانونية ومستحقاته العمالية، ودورات السلامة المهنية.

ومن ناحيتها أثنت الوادية على جهود العاملين في النقابة من خلال متابعتهم لهذه الشريحة البسيطة المهمشة،وخاصة في الظروف الحالية وما يعانيه العامل الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الواقع والحصار الاسرائيلي الغاشم، مشيرةً في ذات الوقت ان هذه الزيارة جاءت من أجل تقديم الشكر والتحيات من قبل د.رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في الخارج ود.أ[و عمر الهندي مسئول الساحة بالداخل، آملةً أن يكون هناك تعاون وتنسيق ما بين الجهتين وذلك من أجل خدمة الشعب ورقيه.

وفي الختام قدمت الوادية درع محبة ووفاء للنقابة تقديراً من اللجنة على جهودهم البناءة في خدمة الشعب الفلسطيني وتطويره.