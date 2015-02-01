صور | اختتام الأسبوع الثالث من دوري « جوال » للكرة الطائرة

اختتم الأسبوع الثالث من دوري جوال للكرة الطائرة بنتائج متوقعة للفرق التي تسعى للمنافسة على اللقب, أبرزها فوز الجمعية حامل اللقب, وملاحقيه الدائمين شباب وخدمات جباليا.



وفي لقاءات يوم الجمعة حقق الجمعية فوزاً حاسماً على المجمع بثلاثة أشواط دون مقابل, وبنفس النتيجة حقق بيت حانون الفوز على اتحاد جباليا, فيما حصد شباب بيت لاهيا نقاط لقاءه كاملة بعد فوزه على الشافعي بثلاثة أشواط لواحد.



وفي لقاءات أمس السبت سار الجارين شباب وخدمات جباليا على نفس الخطى, وواصلا الضغط على الصداقة, بعد فوزهما توالياً على الأهلي والشجاعية بثلاثة أشواط دون رد.